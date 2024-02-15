Глушаков: На сборе «Ростова» сам был не то что шокирован, но приятно удивлен, в каком я состоянии

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что остался доволен своей физической формой во время тренировок с

Глушаков ранее прошел два сбора вместе с «Ростовом», но донской клуб в итоге решил не подписывать с ним контракт.

«Самое главное было подготовиться к сезону, проверить себя, могу ли я еще попыхтеть. Я доволен формой, сам был не то что шокирован, но приятно удивлен, в каком я состоянии, какие были мои показатели. Молодым плюс‑минус не уступаю.

Тепло расстались с Карпиным. Я поблагодарил его за возможность провести сборы в составе команды. Но мы не обсуждали тему, что я буду играть за "Ростов" в официальных матчах», — приводит слова 37-летнего футболиста «Матч ТВ».

Глушак также прокомментировал новость о том, что он войдет в тренерские штабы «Ростова» и сборной России.

«Чуть‑чуть удивился. С Карпиным подобного разговора не было. В тренеры мне идти рано, еще хочу поиграть в футбол», — добавил бывший футболист «Спартака».

В первой половине сезона Глушаков выступал за костромской «Спартак».