Глушаков: Форму набрал идеально, дальше будет какой-то другой путь

Бывший футболист сборной Россииподтвердил, что решил не подписывать с ним контракт.

Глушаков ранее прошел два сбора вместе с «Ростовом».

«Позитивный месяц. В первую очередь хочу поблагодарить Валерия Георгиевича [Карпина] за то, что взял меня на сборы, и руководство клуба за то, что согласились на такую идею — помочь земляку, как говорится, набрать форму, реанимировать меня.

Все прошло позитивно, форму набрал идеально. Атмосфера в команде очень хорошая. Многих ребят знал, с кем-то познакомился. Появились новые друзья, знакомые.

Чувствую себя замечательно. Хороший тренировочный процесс, видно профессиональный уровень "Ростова" и подготовки на сборах. Не зря команда — одна из самых бегущих в чемпионате России. Хотел сравнить себя на этом уровне с молодыми ребятами, как выдержу нагрузки.

Дальше будет какой-то другой мой путь, и посмотрим, где я окажусь», — приводит слова Глушакова пресс-служба «Ростова».

В первой половине сезона Глушаков выступал за костромской «Спартак».