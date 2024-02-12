ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек ХерманссонХерманссон остановил Пайфера, Иге нокаутировал Фили. Обзор карда UFC Vegas 86
  • 11:49
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
  • 10:53
    • Глушаков покинул расположение «Ростова»
    Все новости спорта

    Глушаков: Форму набрал идеально, дальше будет какой-то другой путь

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов РПЛ Футбол России
    Бывший футболист сборной России Денис Глушаков подтвердил, что «Ростов» решил не подписывать с ним контракт.

    Денис Глушаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Глушаков

    Глушаков ранее прошел два сбора вместе с «Ростовом».

    «Позитивный месяц. В первую очередь хочу поблагодарить Валерия Георгиевича [Карпина] за то, что взял меня на сборы, и руководство клуба за то, что согласились на такую идею — помочь земляку, как говорится, набрать форму, реанимировать меня.

    Все прошло позитивно, форму набрал идеально. Атмосфера в команде очень хорошая. Многих ребят знал, с кем-то познакомился. Появились новые друзья, знакомые.

    Чувствую себя замечательно. Хороший тренировочный процесс, видно профессиональный уровень "Ростова" и подготовки на сборах. Не зря команда — одна из самых бегущих в чемпионате России. Хотел сравнить себя на этом уровне с молодыми ребятами, как выдержу нагрузки.

    Дальше будет какой-то другой мой путь, и посмотрим, где я окажусь», — приводит слова Глушакова пресс-служба «Ростова».

    В первой половине сезона Глушаков выступал за костромской «Спартак».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативного футбола без оглядки на ворота
  • «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Спартак» готов разобраться с нынешним «Локомотивом»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Ювентус» переиграть «Удинезе»?
  • «Ювентус» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Суонси — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Халл Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры