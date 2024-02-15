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    Конте о работе в «Тоттенхэме»: Праздновать 4-е место в лиге — это странно

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    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о периоде работы в лондонском клубе.

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    «Для меня праздновать четвёртое место и путёвку в Лигу чемпионов — это действительно странно. После финальной игры сезона-2021/2022 (тогда "Тоттенхэм" занял четвёртое место) я позвонил своим сотрудникам и сказал, чтобы они не привыкали к такому. Я был предельно ясен.

    Я сказал, что мы сделали всё возможное. Это было настоящее чудо, что мы поднялись с девятого на четвёртое место, учитывая все те проблемы, что у нас были. Но мы не праздновали это как чудо, потому что я привык побеждать», — приводит слова Конте английское издание The Telegraph.

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    • Напомним, что итальянский специалист возглавлял «Тоттенхэм» в период с 2021 по 2023-й год. Конте покинул клуб в марте прошлого года.

    Итальянец трижды выигрывал чемпионат Италии с «Ювентусом» и занимал 1-е место в АПЛ с «Челси».

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