Лидер турнирной таблицы Серии А «Интер» примет последнюю команду чемпионата — «Салернитану». За ходом матча 25-го тура приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Интер»

«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, записав в свой актив 60 очков в 20-ти матчах. На счету команды из Милана 19 побед, 3 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 55:12.

Подопечные Симоне Индзаги подходят к матчу с «Салернитаной» с серией из 9 матчей без поражений. За этот отрезок «Интер» одержал 8 побед и один раз сыграл вничью.

В чемпионате Италии «нерадзурри» выиграли пять матчей кряду. В крайнем туре «Интер» обыграл на выезде «Рому» со счетом 4:2, а до этого дома минимально одолел главного преследователя — «Ювентус» (1:0). Еще ранее «черно-синие» набрали 9 очков из 9-ти в матчах против «Фиорентины» (1:0), «Монцы» (5:1) и «Вероны» (2:1).

«Салернитана»

«Салернитана» является главным претендентом на вылет из Серии А. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии, записав в актив лишь 13 очков в 24-х матчах. На счету «гранатовых» 2 победы, 7 ничьих и 15 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 20:47.

После поражения от «Эмполи» (1:3) в крайнем туре чемпионата «Салернитана» уволила главного тренера Филиппо Индзаги, возглавлявшего команду с октября 2023 года.

Общая безвыигрышная серия клуба из Салерно во всех турнирах достигла семи матчей. За этот период «гранатовые» вылетели из Кубка Италии, крупно уступив «Ювентусу» (1:6) и набрали лишь одно очко в пяти матчах Серии А — в 23-м туре с «Торино» (0:0).

Личные встречи

В первом круге текущего сезона «Интер» разгромил соперника на выезде со счетом 4:0. Всего в 7-ми очных матчах на счету «черно-синих» 5 побед, один раз успех праздновала «Салернитана» и еще один раз команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Салернитана» с коэффициентом 2.10.