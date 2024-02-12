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    «Пари НН» проведет товарищеские матчи с «Уралом» и «Ростовом»

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    «Пари НН» сыграет еще 4 товарищеских матча перед возобновлением российской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

    Сергей Юран — главный тренер «Пари НН»
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    Сергей Юран — главный тренер «Пари НН»

    Стало известно, что команда Сергея Юрана встретится с «Уралом» (14 февраля), «Родиной» (17 февраля), «Аркадагом» (18 февраля) и «Ростовом» (21 февраля) в рамках товарищеских противостояний.

    Напомним, что «Пари НН» уже сыграл 4 контрольных матча. За этот период команда 2 раза победила, а также по одному разу проиграла и сыграла вничью.

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