«Пари НН» проведет товарищеские матчи с «Уралом» и «Ростовом»

сыграет еще 4 товарищеских матча перед возобновлением российской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Стало известно, что команда Сергея Юрана встретится с «Уралом» (14 февраля), «Родиной» (17 февраля), «Аркадагом» (18 февраля) и «Ростовом» (21 февраля) в рамках товарищеских противостояний.

Напомним, что «Пари НН» уже сыграл 4 контрольных матча. За этот период команда 2 раза победила, а также по одному разу проиграла и сыграла вничью.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 9-е место в таблице с 24 очками в активе.