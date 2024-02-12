Реднапп: Для Алонсо работа в «Ливерпуле» — это большой риск

Бывший полузащитник «Тоттенхэма», «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп высказался о возможном назначении Хаби Алонсо из «Байера» на должность главного тренера мерсисайдского клуба.

«Для него это большой риск, но и отличная возможность. Возможность всей жизни, вероятно. Юрген Клопп — большая фигура в футболе, величайшая, и заменить его будет непросто. Но Хаби точно получит поддержку болельщиков. Все будут в него верить. И я просто не вижу других кандидатов, которые были бы так же хороши, как и Алонсо», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.

Напомним, ранее появилась информация, что мерсисайдцы обсуждали возможное назначение Алонсо на должность главного тренера в «Ливерпуле» на следующий сезон.