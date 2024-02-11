ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конор Макгрегор5 поединков, которые сделали бы UFC 300 идеальным турниром
  • 01:13
    • Сборная ЮАР по пенальти переиграла ДР Конго и стала бронзовым призером Кубка Африки
    Все новости спорта

    Постекоглу о победе «Тоттенхэма»: Мы оказывали давление на соперника до самого конца

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Брайтон энд Хоув Альбион
    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о волевой победе своей команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:1).

    Ангелос Постекоглу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ангелос Постекоглу

    «Игроки на протяжении всего года проявляли сильный характер, справляясь с трудностями, будь то в игре или пытаясь добиться результатов, и это повторилось. Мы оказывали давление на них до самого конца, и я искренне верю, что если мы продолжим давить, то добьёмся результата.

    Сегодня мне многое не понравилось. Мы были действительно плохи в первом тайме. Отчасти это связано с тем, что "Брайтон" — очень хорошая команда, очень дисциплинированная, с хорошим тренером, а нам не хватало настоящей дисциплины, и мы позволяли себе некоторые вольности с мячом и без него. Это было действительно разочаровывающе.

    Второй тайм был лучше. У нас был хороший ответ. Очевидно, что, когда догоняешь, всегда восприимчив к контратакам, но я думаю, что по большей части мы справились с этим нормально и выиграли в конце, заслужили очки, но есть над чем поработать», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

  • Салах, Де Брёйне, Неймар и еще десять звезд, которые через год могут стать сводобными агентами
  • Уже этим летом на трансферном рынке может случиться много интересных событий
  • 07/02/2024

    • После этого матча «шпоры» занимают 4-е место в таблице АПЛ с 47-ю очками в активе после 24-х туров. В следующем матче «Тоттенхэм» сыграет против «Вулверхэмптона» 17-го февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нигерии и Кот-д'Ивуару понадобится серия пенальти?
  • Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
  • Сможет ли «Астон Вилла» одолет «Манчестер Юнайтед»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Севилья» вновь не сможет обыграть «Атлетико»?
  • «Севилья» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры