Анчелотти: «Реал» показал себя прекрасно

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Сегодня было крайне приятно находиться на скамейке запасных, ведь это был наш лучший матч в сезоне. Мы показали себя прекрасно, как при обороне, так и при владении мячом, а также доставили много проблем сопернику в переходных фазах.
Чрезвычайная ситуация, которая случилась с нашими защитниками, наложила дополнительные оборонительные обязательства на команду», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал» набрал 61 очко и лидирует в таблице Ла Лиги.