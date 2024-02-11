Анчелотти: «Реал» показал себя прекрасно

Наставник «Реала»высказался о результате матча 24-го тура Ла Лиги. Мадридский клуб дома разгромил «Жирону» со счетом 4:0.

«Сегодня было крайне приятно находиться на скамейке запасных, ведь это был наш лучший матч в сезоне. Мы показали себя прекрасно, как при обороне, так и при владении мячом, а также доставили много проблем сопернику в переходных фазах.

Чрезвычайная ситуация, которая случилась с нашими защитниками, наложила дополнительные оборонительные обязательства на команду», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» набрал 61 очко и лидирует в таблице Ла Лиги.