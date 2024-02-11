ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конор Макгрегор5 поединков, которые сделали бы UFC 300 идеальным турниром
  • 01:13
    • Сборная ЮАР по пенальти переиграла ДР Конго и стала бронзовым призером Кубка Африки
  • 00:58
    • «ПСЖ» уверенно переиграл «Лилль»
  • 23:26
    • Хачанов проиграл Димитрову на турнире в Марселе
  • 22:38
    • «Байер» разбил «Баварию»
  • 22:24
    • Дубль Беллингема помог «Реалу» разбить «Жирону»
    Все новости спорта

    Анчелотти: «Реал» показал себя прекрасно

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Жирона
    Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о результате матча 24-го тура Ла Лиги. Мадридский клуб дома разгромил «Жирону» со счетом 4:0.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Сегодня было крайне приятно находиться на скамейке запасных, ведь это был наш лучший матч в сезоне. Мы показали себя прекрасно, как при обороне, так и при владении мячом, а также доставили много проблем сопернику в переходных фазах.

    Чрезвычайная ситуация, которая случилась с нашими защитниками, наложила дополнительные оборонительные обязательства на команду», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» набрал 61 очко и лидирует в таблице Ла Лиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нигерии и Кот-д'Ивуару понадобится серия пенальти?
  • Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
  • Сможет ли «Астон Вилла» одолет «Манчестер Юнайтед»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Севилья» вновь не сможет обыграть «Атлетико»?
  • «Севилья» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры