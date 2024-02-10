2-й таймРеал — ЖиронаОнлайн
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    Дубль Беллингема помог «Реалу» разбить «Жирону»

    «Реал» Мадрид — «Жирона»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал» в родных стенах разгромил «Жирону» со счетом 4:0.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    Автором дубля в этой игре стал Джуд Беллингем, также по голу в активе Винисиуса Жуниора и Родриго.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Жирона 4:0
    Голы: 1:0 Винисиус Жуниор (6'), 2:0 Джуд Беллингхэм (35'), 3:0 Джуд Беллингхэм (54'), 4:0 Родриго (61') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Ферлан Менди (Fran Garcia, 77'), Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Тони Кроос (Лука Модрич, 70'), Эдуардо Камавинжа, Джуд Беллингхэм (Браим Диас, 57'), Лукас Васкес, Родриго (Хоселу, 70'), Винисиус Жуниор (Арда Гюлер, 77') Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Хуанпе, Эрик Гарсия, Ян Коуту, Виктор Цыганков (Валери Фернандес, 70'), Алейш Гарсия, Иван Мартин (Jhon Solis, 70'), Артем Довбик (Кристиан Стуани, 70'), Савио, Кристиан Португес Предупреждения: Хуанпе (22'), Алейш Гарсия (68'), Ферлан Менди (76')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Реалу» набрать 61 пункт и закрепиться на первом месте в турнирной таблице Примеры. У «Жироны» 56 баллов и вторая строчка.

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