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    «Ньюкасл» переиграл «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В поединке 24-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на выезде переиграл «Ноттингем Форест» со счетом 3:2.

    Бруно Гимараэш
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    Бруно Гимараэш

    На дубль Бруно Гимараэша и гол Фабиана Шера хозяева ответили точными ударами Энтони Эланги и Каллума Хадсона-Одои.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Ньюкасл 2:3
    Голы: 0:1 Бруно Гимарайнс (10'), 1:1 Энтони Эланга (26'), 1:2 Фабиан Шер (44'), 2:2 Каллум Хадсон-Одои (45 + 6'), 2:3 Бруно Гимарайнс (67') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мусса Ньякат, Мурилло, Нуну Тавареш, Райан Йейтс (Джованни Рейна, 74'), Николас Домингес (Данило Оливейра, 78'), Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои, Энтони Эланга, Тайво Авонийи (Дивок Ориги, 68') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Фабиан Шер, Киран Триппьер, Мигель Альмирон (Харви Льюис Барнс, 60'), Льюис Майли (Tino Livramento, 81'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Энтони Гордон (Эмиль Крафт, 90'), Каллум Уилсон Предупреждения: Морган Гиббз-Уайт (59'), Свен Ботман (59'), Каллум Уилсон (90 + 4')

    Календарь и таблица АПЛ

    Благодаря этой победе «Ньюкасл» набрал 36 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. У «Ноттингема» 21 пункт и шестнадцатая строчка.

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