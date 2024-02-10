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    Голкипер «Сочи» Гойло не поехал на зимние сборы из-за защемления нерва

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    Вратари «Сочи» Никита Гойло ответил на вопрос о том, почему не поехал вместе с командой на зимние сборы.

    Никита Гойло
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    Никита Гойло

    «Причина, по которой я не поехал на сборы с командой, связана с защемлением нерва, от чего был сильный дискомфорт, и тренерским штабом было принято решение оставить меня восстанавливаться в Сочи по программе реабилитолога», — приводит слова Гойло «Спорт-экспресс».

    В нынешнем сезоне голкипер провел 10 матчей за «Сочи», пропустил 15 голов, однажды оставив свои ворота в неприкосновенности.

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