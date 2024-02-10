Голкипер «Сочи» Гойло не поехал на зимние сборы из-за защемления нерва

Вратариответил на вопрос о том, почему не поехал вместе с командой на зимние сборы.

«Причина, по которой я не поехал на сборы с командой, связана с защемлением нерва, от чего был сильный дискомфорт, и тренерским штабом было принято решение оставить меня восстанавливаться в Сочи по программе реабилитолога», — приводит слова Гойло «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне голкипер провел 10 матчей за «Сочи», пропустил 15 голов, однажды оставив свои ворота в неприкосновенности.

Южане занимают последнее 16-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе после 18-и туров.