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    Агент: Интерес к Глебову из Турции? Поступает много звонков

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    Агент Павел Банатин высказался о будущем капитана «Ростова» Данила Глебова.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Интерес к Глебову из Турции? Поступает много звонков, разных историй, в основном это разнообразные посредники. Если что-то нас заинтересует, мы сразу переадресуем в клуб, с руководством которого у нас полное взаимодействие и понимание .

    Пример Захаряна показал, что можно не только свободным агентом, как Далер Кузяев, уехать в хорошую команду, но и заинтересовать зарубежные клубы на условиях трансфера. Разговоров много. Опять же скажу: если клуб что-то получит в виде предложения, мы с удовольствием рассмотрим варианты.

    Все мы понимаем, что в Европе другой уровень футбола. Каждый амбициозный футболист стремится в более сильный чемпионат. Возраст еще позволяет Глебову перейти в Европу. Надеюсь, что и наш чемпионат вернется на тот уровень, который был несколько лет назад, а также вернутся еврокубки и официальные матчи сборной. Глебов заслуживает играть на высоком уровне», — приводит слова агента Sport24.

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