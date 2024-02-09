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    Дешам: О решении Мбаппе будет сообщено, когда Килиан будет чувствовать, что настало правильное время

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно возможного трансфера Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал».

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «Я знаю, что многие сосредоточены на этом. Он примет решение, и о нем будет сообщено, когда Килиан будет чувствовать, что настало правильное время.

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    • На данный момент его клубом является "ПСЖ". У меня нет особых ожиданий. Но, когда он будет с нами в марте на сборе, он, как и всегда, будет сосредоточен на интересах команды и на двух товарищеских матчах, которые нам предстоит сыграть. До чемпионата Европы, возможно, у вас будет ответ», — приводит слова Дешама RMC Sport.

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