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    Арустамян: Черчесов выбрал позицию — «Я YouTube интервью не даю»

    Футбол Сборная России Футбол России
    Известный журналист Нобель Арустамян рассказал, почему так и не опубликовал интервью с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Вот записали интервью с Черчесовым. Сняли, смонтировали — и не смогли с героем итоговую версию согласовать. Выпуск ушел в корзину.

    Потеряли на этом приблизительно 150 тысяч рублей. Могло быть и больше — хорошо, что съемки проходили в Москве.

    Мало шансов, что у нас еще будет с ним интервью. Я-то готов! Мне интересно! Но сам Черчесов сурово смотрит на YouTube как на площадку. Мы планировали пригласить его в "КШ". Но он выбрал позицию — "Я YouTube интервью не даю". Хотя это все равно что сказать: "Я не разговариваю с телевидением". Или "с газетами".

    Я объяснял, что YouTube — не конкретный автор, а площадка. Все эволюционирует! Сначала было радио, потом пришло телевидение. Сегодня YouTube и соцсети — важнейшее средство получения информации. Но Черчесов уперся!

    С Черчесовым все уперлось в два небольших кусочка. Первый — про YouTube и соцсети. Второй — про участие в ролике в поддержку поправок в Конституцию.

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    • Мне показалось, разговор получался слишком рафинированный. Было важно с разных сторон посмотреть на Саламовича. Я вообще понять не могу: в чем проблема-то? Ну не смотрит он YouTube. Не беда! Таких людей тысячи. Та же история с роликом в поддержку поправок. Ну, снимался. Это медицинский факт. О котором все знают. Как можно скрыть?

    Решения мы принимаем внутри команды. Тогда обсудили и поняли — не выпускаем. Имеем право», — приводит слова Арустамяна «Спорт-Экспресс».

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