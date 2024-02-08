«Пари НН» разгромил «Торпедо», «Локомотив» был сильнее «Урарту»

Николоз Кутателадзе Фото: globallookpress.com
«Пари Нижний Новгород» уверенно победил представителя Первой лиги «Торпедо» — 4:0.
Героем встречи стал грузинский нападающий Николоз Кутателадзе, забивший на 50-й и 81-й минутах. Также отличились Илья Кухарчук (4-я минута) и аргентинец Хуан Босельи (53-я).
Товарищеские матчи. Клубы
«Пари Нижний Новгород» — «Торпедо» — 4:0 (1:0)
Голы: Кухарчук, 5 (1:0). Кутателадзе, 49 (2:0). Боселли, 53 (3:0). Кутателадзе, 80 (4:0)«Торпедо»: Бондарь (Бабурин, 46), Бородин (Журавлев, 46), Иваньков (Ковалев, 46), Шевченко (Роганович, 46), Масалов (Енин, 46), Горбунов (Громыко, 46), Москвичев (Гуз, 29), Орехов (Костин, 46), Полоз (Червяков, 29), Рейна (Лебеденко, 46), Гонгадзе (Мелекесцев, 46. Шамкин, 46. Манелов, 46)
Московский «Локомотив» в напряженном матче переиграл армянский «Урарту» — 2:1.
Голы в составе железнодорожников забили молодой защитник Егор Погостнов на 24-й минуте и Рифат Жемалетдинов на 85-й минуте.
Товарищеские матчи. Клубы
«Локомотив» — «Урарту» — 2:1 (1:0)
Голы: Погостнов, 24; Жемалетдинов, 83«Локомотив»: Митров, Самошников, Сильянов, Лукиных, Жемалетдинов, Пиняев, Погостнов, Раков (Щетинин, 46), Батраков, Сарвели, Хамулич