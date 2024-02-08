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    Фрагмент матча «Ростов» — «Спартак»Роковая ошибка Максименко. «Спартак» разгромлен «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ
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    Ловчев: Абаскаль дурит тех, кто руководит «Спартаком»

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    Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал поражение красно-белых от «Ростова» (0:3) в рамках Зимнего кубка РПЛ.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Слушал после матча Абаскаля, с мотивом — ничего страшного, готовимся, у нас молодая команда, набираемся опыта. Все понимаю, — межсезонье, только первый сбор. Но "Спартак" выглядел очень плохо, просто ужасно. Не хватило сил и на полчаса, а эмоций, радости от футбола я вообще не увидел.

    По отдельному эпизоду — ситуации, когда Максименко привез в свои ворота — скажу так: как-то Семин в эфире сказал, что не понимает, почему многие наши команды копируют команды иностранные с выходом с помощью вратаря от своих ворот. Если не умеете, не надо этим заниматься в игре, не надо от вратаря этого требовать.

    А получилось, что Максименко сотворил что-то невообразимое — пошел на перехват, потом был дриблинг и пропущенный гол. Хорошо хоть, это случилось на предсезонном турнире. Но это же будет и в чемпионате, где цена гола в свои ворота поднимается многократно.

    У меня впечатление, что от вратарей стали требовать того, что они не умеют и чему их не учили, а потом им начинают искать замену, потому что они, оказывается, не умеют идти в дриблинг. Ну нет навыка, — зачем это требовать?

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    • Отдельно скажу о характере игры. Я не верю в то, что для Карпина любая игра со "Спартаком" обычная. Она всегда необычная, и там был момент в игре, когда Дима Шнякин передал слова тренера "Ростова" после того, как ошибся Песьяков — там было непечатное. Отношение к игре должно быть таким. Результат может быть неважен, но требовать надо в каждом эпизоде, потому что это закрепляется и потом переносится на официальные матчи.

    Отдельно об Абаскале. Была пауза на отпуск, но как начался период сборов, опять пошел один разговор — уволят или нет? Этому способствует и сам тренер своими высказываниями — что молодая команда и ей нужно набраться опыта. Какие молодые? Зобнин играет 10 лет в футбол, Промес был на поле, Бабич, Зиньковский…. Какие это молодые? Он же дурит тех, кто клубом руководит.

    Я не требую его увольнения, но вопросы-то есть — требовательность к Абаскалю надо повышать, давать ориентиры по ожиданиям от игры и результату. Клуб продлил ему контракт, купил новичков, и сам Гильермо говорит, что командой доволен и доволен новичками. Пора клубу стать более требовательным.

    По "Ростову". Порадовало то, как команда прессингует — хорошие командные действия. Но обязательно надо сказать об исполнительском мастерстве — два из трех голов были очень хороши, это высокий уровень», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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