Личка: Понравился характер молодых футболистов, ментальная готовность к игре

Главный тренервысказался о матче против(4:1).

«В зимнюю паузу у нас есть достаточно времени на подготовку и проверку молодых парней. И сыграть с командой Премьер-лиги для этих ребят — это очень хорошо. Где как ни в таких играх они должны набираться опыта? Понятно, что в чемпионате у них вряд ли будет много возможностей выйти с первых минут. Так что это было идеальное время дать им шанс показать себя и начать привыкать к интенсивности и агрессивности, которая есть в РПЛ.

Не хочу никого выделять. Могу только отметить, что, как я им и сказал, они все должны прибавлять в физической работе, интенсивности на поле. Но мне понравился их характер, ментальная готовность к такой игре. Конечно, были ошибки, но понятно, что они ещё молодые и не всегда могут читать игру. Они нам здорово помогли сегодня и показали, что в будущем могут стать игроками первой команды.

Майсторович? Я хотел, чтобы он сегодня сыграл 10 минут и почувствовал игру. После такой травмы он очень долго тренировался индивидуально и ждал этого момента. Последние три дня он уже полностью занимался наравне со всеми, и мы с доктором решили, что он готов к выходу на поле. Понятно, что он пока не готов на 100 процентов и будет продолжать набирать форму, но с психологической точки зрения эти 10 минут для него были очень полезны», — цитирует Личку пресс-служба клуба.