Глушаков о разгроме «Спартака»: Где Глушаков — там победа

Полузащитникпрокомментировал победунад(3:0) в рамках Зимнего кубка РПЛ.

Глушаков находится в «Ростове» на просмотре. В ближайшее время с ним могут подписать полноценный контракт.

«Для меня счет не важен. Просто получить игровой тонус, нагрузить себя. Хотелось побольше [поиграть], но и за эти минуты благодарен тренерскому штабу.

Первые 30 минут была равная игра, все бились. Ребята молодцы, забили голы, мы вышли во втором тайме, удержали результат, еще были моменты, чтобы забить. Команда работает над ударами, поэтому получаются хорошие голы.

Для меня сегодня не было ничего сложного, столько матчей [позади]. Может, кажется, что мы тяжелые, так как мы играем под нагрузками.

Где Глушаков — там победа. Это шутка (смеется)», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

В следующем матче «Ростов» 11 февраля сыграет с «Кайратом».