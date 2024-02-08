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    «Ницца» разгромила «Монпелье», «Гавр» Кузяева уступил «Страсбургу»

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Ницца Монпелье Гавр
    Завершились два матча 1/8 финала Кубка Франции с участием клубов Лиги 1.

    Франческо Фариоли — тренер «Ниццы»
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    Франческо Фариоли — тренер «Ниццы»

    В первой игре «Монпелье» на своем поле с разгромным счетом уступил «Ницце» — 1:4.

    Единственный гол в составе хозяев на счету Модибо Саньяна.

    За «Ниццу» отличились Юссуф Ндайишимийе, Том Луше, Мохамед-Али Шо, Алексис Клод-Морис.

    Футбол. Франция. Кубок
    Монпелье — Ницца 1:4
    Голы: 0:1 Юссуф Ндайишимие (29'), 0:2 Raoul Louche (37'), 0:3 Мохамед-Али Чо (39'), 0:4 Алексис Клод-Морис (пенальти) (62'), 1:4 Модибо Саньян (75') Монпелье: Бенжамен Леком, Сильван Хефти, Бечир Омерагич, Модибо Саньян, Тео Сент-Люс, Тангуй Кулибали (Асель Геген, 66'), Лео Леруа, Жордан Ферри, Тежи Саванье (Саша Делайе, 46'), Вахби Хазри (Junior Ndiaye, 46'), Янн Карамо (Халил Файад, 66') Ницца: Марчин Булка, Ромен Перро (Amidou Doumbouya, 87'), Данте (Антуан Менди, 76'), Жан-Клер Тодибо, Морган Сансон (Daouda Traore, 77'), Юссуф Ндайишимие, Пабло Росарио, Мохамед-Али Чо (Aliou Balde, 64'), Гаэтан Лаборде (Эванн Гессан, 64'), Алексис Клод-Морис, Raoul Louche Предупреждения: Тежи Саванье (34'), Алексис Клод-Морис (34'), Пабло Росарио (46'), Бенжамен Леком (61'), Aliou Balde (71')

    В параллельном матче «Страсбург» уверенно победил дома «Гавр» — 3:1.

    Далер Кузяев вышел в стартовом составе, а на 80-й минуте получил прямую красную карточку.

    В составе хозяев голы забивали Дилан Баква, Эмануэль Эмега, Марвен Сеная.

    Единственный мяч за «Гавр» на счету опытного Андре Айю.

    Футбол. Франция. Кубок
    Страсбург — Гавр 3:1
    Голы: 1:0 Дилан Баква (21'), 1:1 Андре Айю (30'), 2:1 Эмануэль Эмегха (36'), 3:1 Марвен Сеная (90') Предупреждения: Андре Айю (17'), Ибраима Сиссоко (31'), Rassoul Ndiaye (39') Удаление: Далер Кузяев (81')

    Соперники по четвертьфиналу станут известны, когда закончатся все матчи.

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