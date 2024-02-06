Президент «Торпедо»: Не понимаю, почему назначение Денисова так сильно всколыхнуло общественность

Президент «Торпедо»высказался о назначении экс-капитана сборной Россиина пост тренера команды академии 2011 года.

«У нас будут структурные изменения в академии после того, как мы примем основные положения устава, зарегистрированные в Минюсте. То есть, будет современный формат управления академией.

После будет вестись большая системная работа, о которой мы пока не можем рассказать. Но выделять именно Игоря Денисова я бы не стал, потому что это один из наших тренеров, на которого мы рассчитываем, как и на всех остальных.

Я не особо понимаю, почему назначение Игоря так сильно резонировало в журналистском сообществе. Потому что, когда прошла информация о его назначении на определенный возраст, спортивная общественность как‑то всколыхнулась.

Большинство тренеров всегда приходило из футбольной среды, и в этом я не вижу ничего такого экстраординарного. Тут вопрос результата — насколько он будет полезен для академии. Только в этом стоит вопрос и неважно — Денисов это, Петров или Иванов», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».