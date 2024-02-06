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    Бергвалль: Было нелегко сказать «нет» «Барселоне»

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    Новичок «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль объяснил, почему решил перейти в стан «шпор», отказав при этом «Барселоне».

    Лукас Бергвалль
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    Лукас Бергвалль

    «Было нелегко сказать "нет" "Барселоне". Мне потребовалось время для того, чтобы сделать этот выбор, но думаю, что он правильный.

    Шансы были 50 на 50, но в конечном итоге я понял, что "Тоттенхэм" будет верным шагом в моей карьере. Я почувствовал это внутренне», — приводит слова Бергвалля Football Italia.

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    • Стоит отметить, что полузащитник присоединится к «Тоттенхэму» только летом 2024-го года. В прошлом сезоне Бергвалль провел 28 матчей за «Юргорден», забил 3 гола и сделал голевую передачу.

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