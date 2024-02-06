Бергвалль: Было нелегко сказать «нет» «Барселоне»

Новичокобъяснил, почему решил перейти в стан «шпор», отказав при этом

«Было нелегко сказать "нет" "Барселоне". Мне потребовалось время для того, чтобы сделать этот выбор, но думаю, что он правильный.

Шансы были 50 на 50, но в конечном итоге я понял, что "Тоттенхэм" будет верным шагом в моей карьере. Я почувствовал это внутренне», — приводит слова Бергвалля Football Italia.

Стоит отметить, что полузащитник присоединится к «Тоттенхэму» только летом 2024-го года. В прошлом сезоне Бергвалль провел 28 матчей за «Юргорден», забил 3 гола и сделал голевую передачу.