Головин о ничьей с «Гавром»: Сегодня мы имели больше моментов, много атаковали

Российский полузащитниквысказался о ничейном результате в матче 20-го тура французской Лиги 1 с(1:1).

«Как и в матче первого круга, когда мы сыграли с ними 0:0, преимущество было на нашей стороны. Можно сказать, что чем-то эти две игры оказались похожи. И тогда, и сегодня мы имели больше моментов, много атаковали и созидали, вполне можно было забивать ещё. Должны были ещё до перерыва открывать счет.

Во втором тайме всё-таки забили, но практически тут же ошиблись при стандарте. Считаю, наиграли больше, чем на ничью, но в итоге 1:1. Общались ли с Далером Кузяевым? Да, перекинулись парой фразой, ничего особенного. Но мы в принципе всегда на связи, поэтому нам не нужно ждать игр между собой, если хотим пообщаться», — сказал Головин Чемпионату.

После этого матча «Монако» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 35-ю очками в активе. В следующем матче команда Александра Головина сыграет против «Руана» в 1/8 финала Кубка Франции.