«Монако» — «Гавр»: счет матча 1:1, обзор голов

поделил очки с(1:1) в матче 20-го тура французской Лиги 1.

Первый гол забили хозяева на 63-й минуте. Отличился нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

Спустя всего 2 минуты полузащитник хозяев Юссуф Фофана оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол — 1:1.

Стоит отметить, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл все 90 минут, получив желтую карточку. Игрок «Гавра» Далер Кузяев был заменен на 88-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Гавр 1:1 Голы: 1:0 Виссам Бен-Йеддер (63'), 1:1 Юссуф Фофана (автогол) (65') Монако: Филипп Кён, Тило Керер, Мохаммед Салису, Вандерсон, Исмаил Якобс (Kassoum Ouattara, 86'), Сунгуту Магасса, Юссуф Фофана, Александр Головин, Магнес Аклиуше (Такуми Минамино, 71'), Бен-Сегир, Виссам Бен-Йеддер Гавр: Артур Десма, Кристофер Опери, Готье Льорис, Этьен Юте-Кинкуэ, Аруна Санганте (Steve Ngoura, 88'), Антуан Жужу (Андре Айю, 61'), Ясин Кехта, Далер Кузяев (Уалид Эль-Хаджам, 88'), Эммануэль Сабби (Самуэль Грандсир, 87'), Хосуэ Казимир, Rassoul Ndiaye (Лоик Него, 70') Предупреждения: Сунгуту Магасса (33'), Хосуэ Казимир (51'), Антуан Жужу (60'), Виссам Бен-Йеддер (75'), Александр Головин (90 + 2')

После этого матча «Монако» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 35-ю очками в активе. «Гавр» — на 11-й позиции (24 балла).