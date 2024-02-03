Катар — Узбексистан: счет матча 2:1 по пенальти, обзор голов

В четвертьфинале Кубка Азии встречали. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты Катара.

На 27-й минуте Катар вышел вперед благодаря автоголу Уткира Юсупова.

Узбекистан смог сравнять счет на 59-й минуте после точного удара Одилджон Хамробеков.

Матч плавно перетек в дополнительное время, а затем и в серию пенальти, где удача сопутствовала Катару. Решающий удар нанес Педро Мигель.

Футбол. Кубок Азии-2023. 1/4 финала Катар — Узбекистан 1:1 Голы: 1:0 Уткир Юсупов (автогол) (27'), 1:1 Одилджон Хамробеков (59'), 1:1 Акрам Афиф (пенальти) (105'), 1:1 Отабек Шукуров (пенальти) (105'), 1:2 Шахбоз Умаров (пенальти) (105'), 2:2 Султан аль-Брейк (пенальти) (105'), 3:2 Педру Мигел (пенальти) (105') Катар: Мешаал Баршам, Альмахди Али, Лукас Мендес, Педру Мигел, Джассем Абулсаллам (Абдулязиз Хатем, 81'), Мохаммед Вад (Султан аль-Брейк, 108'), Тарек Сальман (Исмаиль Мохаммад, 91'), Ахмед Фатхи (Mostafa Tarek, 104'), Хасан Аль-Хайдос (Халид Мунир Мазид, 54'), Альмоез Али, Акрам Афиф Узбекистан: Уткир Юсупов, Фаррух Сайфиев (Зафармурод Абдирахматов, 99'), Рустам Ашурматов, Умар Эшмуродов, Аббосбек Файзуллаев (Хожимат Эркинов, 114'), Остон Урунов (Шахбоз Умаров, 74'), Отабек Шукуров, Одилджон Хамробеков, Азизбек Тургунбоев (Мухаммадкодир Хамралиев, 106'), Абдулла Абдуллаев, Джалолиддин Машарипов Предупреждения: Мешаал Баршам (46'), Отабек Шукуров (69'), Srecko Katanec (80'), Халид Мунир Мазид (89'), Рустам Ашурматов (90'), Альмоез Али (90 + 1'), Педру Мигел (105')

В полуфинале Катар сыграет с Ираном, который чуть ранее победил Японию со счетом 2:1.