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    Азар: Восстановление после матчей? Сыграть в карты, выпить пива

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    Экс-полузащитник «Реала» Эден Азар ответил на вопрос о том, хотел бы обладать тем же менталитетом, как его бывший партнер по команде Криштиану Роналду.

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    «Нет. Это был бы уже не я. Если бы я делал всё как Криштиану, я бы выгорел. Час в холодной ванне после матча — это не для меня.

    Оставьте меня в покое, я хочу провести время с друзьями, поехать домой, сыграть в карты, выпить пива. Я по два часа играл в саду со своими детьми. Это и было моим послематчевым восстановлением», — приводит слова Азара L’Équipe.

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  • 31/01/2024

    • Напомним, что летом 2023-го года Азар объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 32-х лет. В прошлом сезоне полузащитник провел только 9 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил гол и сделал голевую передачу.

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