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    Колосков назвал себя в пятерке самых влиятельных людей российского футбола

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал тех, кто по его мнению имеет наибольший вес в российском футболе.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Пятерка самых влиятельных людей в российском футболе? Во-первых, это Колосков и Толстых, которые были с самого начала и до конца с российским футболом. Затем идет Олег Романцев как тренер, который добился лучших результатов со "Спартаком": полуфинал ЛЧ и девять чемпионств.

    Также в этом рейтинге будет Евгений Гинер — очень успешный президент клуба, который привел ЦСКА к победе в Кубке УЕФА. И последним назову Алексея Миллера — он сделал фантастический "Зенит". Это его заслуга, что клуб стал чемпионом пять раз подряд», — сказал Колосков Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    82-летний Вячеслав Колосков возглавлял РФС с 1992 по 2005 год. Ранее он работал на руководящих должностях в спортивных структурах СССР. Помимо этого, Колосков был вице-президентом ФИФА, входил в состав исполкомов этой организации и УЕФА.

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