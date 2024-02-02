Колосков назвал себя в пятерке самых влиятельных людей российского футбола

Почетный президент РФСназвал тех, кто по его мнению имеет наибольший вес в российском футболе.

«Пятерка самых влиятельных людей в российском футболе? Во-первых, это Колосков и Толстых, которые были с самого начала и до конца с российским футболом. Затем идет Олег Романцев как тренер, который добился лучших результатов со "Спартаком": полуфинал ЛЧ и девять чемпионств.

Также в этом рейтинге будет Евгений Гинер — очень успешный президент клуба, который привел ЦСКА к победе в Кубке УЕФА. И последним назову Алексея Миллера — он сделал фантастический "Зенит". Это его заслуга, что клуб стал чемпионом пять раз подряд», — сказал Колосков Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

82-летний Вячеслав Колосков возглавлял РФС с 1992 по 2005 год. Ранее он работал на руководящих должностях в спортивных структурах СССР. Помимо этого, Колосков был вице-президентом ФИФА, входил в состав исполкомов этой организации и УЕФА.