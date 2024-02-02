Кейн: Я ничего не выигрывал с командой, чтобы претендовать на «Золотой мяч»

Нападающийобъяснил, почему не претендовал на получение «Золотого мяча» в прошлых сезонах.

«В прошлом у меня были отличные сезоны, но я ничего не выигрывал с командой, чтобы претендовать на "Золотой мяч" и другие награды. Всё зависит от того, чего вы добиваетесь с командой. И вы как футболист должны помочь команде достичь поставленных целей. Для "Баварии" это Бундеслига и Лига чемпионов.

Для сборной Англии — чемпионат Европы по футболу. Только выиграв эти турниры, можно рассчитывать на индивидуальные награды. Вы меня знаете, я не большой поклонник таких разговоров. Я просто стараюсь помогать своей команде идти вперёд. Сейчас это "Бавария", летом будет сборная Англии», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне форвард провел 26 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 8 голевых передач. Мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 47-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла.