14:30Таджикистан — ИорданияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Таджикистана Таджикистан — Иордания. Онлайн
    Все новости спорта

    Кейн: Я ничего не выигрывал с командой, чтобы претендовать на «Золотой мяч»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Золотой мяч
    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн объяснил, почему не претендовал на получение «Золотого мяча» в прошлых сезонах.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «В прошлом у меня были отличные сезоны, но я ничего не выигрывал с командой, чтобы претендовать на "Золотой мяч" и другие награды. Всё зависит от того, чего вы добиваетесь с командой. И вы как футболист должны помочь команде достичь поставленных целей. Для "Баварии" это Бундеслига и Лига чемпионов.

    Для сборной Англии — чемпионат Европы по футболу. Только выиграв эти турниры, можно рассчитывать на индивидуальные награды. Вы меня знаете, я не большой поклонник таких разговоров. Я просто стараюсь помогать своей команде идти вперёд. Сейчас это "Бавария", летом будет сборная Англии», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

  • Что смотреть в феврале: «Арсенал» — «Ливерпуль», «Байер» — «Бавария», «Интер» — «Юве», Лига чемпионов
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в феврале
  • 31/01/2024

    • В нынешнем сезоне форвард провел 26 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 8 голевых передач. Мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 47-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли Таджикистан Иорданию?
  • Таджикистан — Иордания. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • СКА преуспеет в очередном армейском дерби?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Матч за лидерство на Востоке получится результативным?
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры