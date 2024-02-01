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    Хави прокомментировал дебютный гол Роке за «Барселону»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о дебютном голе Витора Роке в матче 20-го тура испанской Примеры с «Осасуной», в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 1:0.

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    «Это очень важный момент для Витора. Только представьте его ощущения после первого гола за "Барселону", который ещё и стал победным. Для такого молодого игрока очень важно постепенно осваиваться в новых условиях.

    Думаю, сегодняшний гол окажет очень серьёзное влияние на процесс его адаптации. Роке — хороший юноша, который работает, играет легко и много двигается. Он знает свои качества, а гол пойдёт ему на пользу за его уверенность и старание. Гол должен помочь ему проявить себя в дальнейшем, ведь у него уже было немало моментов в предыдущих играх», — приводит слова Хави DAZN.

    Напомним, точный удар 18-летнего бразильца, вышедшего на замену за минуту до взятия ворот, принёс каталонцам минимальную победу в матче с «Осасуной».

    После 22 матчей Ла Лиги сине-гранатовые набрали 47 очков и занимают третье место. В свою очередь, после 22 туров чемпионата Испании «Осасуна» заработала 26 очков и располагается на 11-й строчке.

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