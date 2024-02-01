Карпин: Мне нравится работать в сборной, даже несмотря на туманные перспективы

Главный тренер «Ростова» и сборной Россиипризнался, что у него нет мыслей об уходе из национальной команды.

«Если в "Ростове" все плюс-минус выстроено и понятно, то в сборной каждый раз все по-новому — футболисты, тренировки, сборы.

Мне нравится работать с лучшими футболистами страны. Даже несмотря на туманные перспективы», — приводит слова Карпина Sport24.

В РФС ранее сообщили о желании продлить контракт с Карпиным. Действующее соглашение рассчитано до августа 2024 года.

Напомним, российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.