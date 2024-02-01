Гаджиев отреагировал на слухи о возможном уходе Бердыева из махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо»прокомментировал информацию о том, чтопокинет пост главного тренера.

«Он клуб не покинул, а находится на сборе в Турции вместе с командой. Возможен ли его уход? В нашем мире всё может быть, но сейчас он в команде. Сейчас должен быть на тренировке.

У нас не бывает так, что тренер ушел, а клуб не сделал официального заявления. И так просто мы с Курбаном Бекиевичем не расстанемся — это не тот уровень тренера, чтобы с ним так расставаться.

Клуб ему признателен за всю работу, которую он сделал. У нас к тренеру в высшей степени уважительное отношение», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Бердыев возглавляет «Динамо» с июля 2023 года.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.