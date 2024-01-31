ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зимний Кубок РПЛСуррогат еврокубков. «Спартак» поборется за трофей в ОАЭ, «Зенит» — в Катаре
  • 12:43
    • Сборная России официально объявила о проведении товарищеского матча с Сербией
    Все новости спорта

    Сборная России официально объявила о проведении товарищеского матча с Сербией

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Сербии РФС Товарищеские матчи
    Сборные России и Сербии договорились о проведении товарищеского матча.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    Игра состоится 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене», сообщает пресс-служба национальной команды.

    «50 дней до матча Россия — Сербия! Ждем дружеской встречи с братьями», — говорится в телеграм-канале сборной России.

    В 2023 году сборная России обыграла Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), а также сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1), Кенией (2:2) и один раз уступила молодежной сборной Египта (1:2).

    Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» вновь не справится с «Челси»?
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • «Авангард» вновь присоединится к компании победителей
  • «Барыс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Команда Гвардиолы одержит разгромную победу
  • «Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.59
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры