Сборная России официально объявила о проведении товарищеского матча с Сербией

Сборныедоговорились о проведении товарищеского матча.

Игра состоится 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене», сообщает пресс-служба национальной команды.

«50 дней до матча Россия — Сербия! Ждем дружеской встречи с братьями», — говорится в телеграм-канале сборной России.

В 2023 году сборная России обыграла Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), а также сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1), Кенией (2:2) и один раз уступила молодежной сборной Египта (1:2).

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.