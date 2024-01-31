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    Вингер «Вест Хэма» перейдет в «Лион»

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    Атакующий полузащитник «Вест Хэма» Саид Бенрахма в последний день январского трансферного окна перейдет на правах аренды в «Лион».

    Саид Бенрахма
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    Саид Бенрахма

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

    «Лион» заплатит за аренду алжирского футболиста пять миллионов евро.

    В соглашении также предусмотрена опция выкупа за 12 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость Бенрахма в 22 миллиона евро.

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    Календарь и таблица Лиги 1

    «Лион» занимает 16-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 после 19 туров.

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