Вингер «Вест Хэма» перейдет в «Лион»

Атакующий полузащитник «Вест Хэма»в последний день январского трансферного окна перейдет на правах аренды в

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«Лион» заплатит за аренду алжирского футболиста пять миллионов евро.

В соглашении также предусмотрена опция выкупа за 12 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Бенрахма в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Лион» перед закрытием январского трансферного окна может подписать защитника «Ноттингем Форест» Ореля Мангаля.

Календарь и таблица Лиги 1

«Лион» занимает 16-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 после 19 туров.