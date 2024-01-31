Вингер «Вест Хэма» перейдет в «Лион»

Саид Бенрахма Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.
«Лион» заплатит за аренду алжирского футболиста пять миллионов евро.
В соглашении также предусмотрена опция выкупа за 12 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Бенрахма в 22 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Лион» перед закрытием январского трансферного окна может подписать защитника «Ноттингем Форест» Ореля Мангаля.
«Лион» занимает 16-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 после 19 туров.