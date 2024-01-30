ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДжонсСамые ожидаемые бои UFC в 2024 году
  • 14:42
    • Ракитич покинул «Севилью»
  • 12:25
    • ISU лишил российских фигуристов золотых медалей на ОИ-2022
  • 16:51
    • Кангва может вернуться в чемпионат России
  • 16:35
    • Семак недоволен Артуром. Бразильца купили без одобрения тренера
    Все новости спорта

    Ньямси: Я в Москве, но пока не подписал контракт с «Локомотивом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России Страсбург Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    Защитник «Страсбурга» Жерзино Ньямси подтвердил, что рассматривает возможность перехода в «Локомотив».

    Жерзино Ньямси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жерзино Ньямси

    «Как вы сказали, этот трансфер потенциальный. Я здесь, но пока не подписал контракт. Надеюсь, что все случится, но пока я не могу сказать большего.

    "Локомотив" — большой клуб, который базируется в Москве. У них хорошая инфраструктура и отличная команда. Сейчас я здесь, а дальше посмотрим.

    Конечно, знаю Дзюбу и некоторых других игроков. С нетерпением жду, чтобы познакомиться с ними», — приводит слова французского футболиста «Спорт-Экспресс».

  • Антон Миранчук может перейти в «Трабзонспор»
  • Читайте по теме

    • Transfermarkt оценивает стоимость Ньямси в пять миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за «Страсбург» и не отметился результативными действиями.

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» уверенно заберет три очка
  • «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Смогут ли «Астон Вилла» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
  • «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Пройдет ли Узбекистан Таиланд?
  • Узбекистан — Таиланд. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 29 января
  • 29/01/2024 в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барселона —Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры