Ньямси: Я в Москве, но пока не подписал контракт с «Локомотивом»

Защитник «Страсбурга»подтвердил, что рассматривает возможность перехода в

«Как вы сказали, этот трансфер потенциальный. Я здесь, но пока не подписал контракт. Надеюсь, что все случится, но пока я не могу сказать большего.

"Локомотив" — большой клуб, который базируется в Москве. У них хорошая инфраструктура и отличная команда. Сейчас я здесь, а дальше посмотрим.

Конечно, знаю Дзюбу и некоторых других игроков. С нетерпением жду, чтобы познакомиться с ними», — приводит слова французского футболиста «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Ньямси в пять миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за «Страсбург» и не отметился результативными действиями.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.