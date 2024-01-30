ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бахрейн — Япония. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Азии между сборными Бахрейна и Японии

    Футбол АФК Сборная Японии
    Вся лентаСамое главное
    Зимний Кубок РПЛСуррогат еврокубков. «Спартак» поборется за трофей в ОАЭ, «Зенит» — в Катаре Виктор ОсимхенСледующий клуб Осимхена: «Реал», «Челси» или «ПСЖ»? Сборная ЯпонииБахрейн — Япония. Онлайн
  • 12:08
    • «Ноттингем Форест» договорился с «Боруссией» об аренде Рейны
    Все новости спорта
    Сборная Японии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Японии
    Сегодня в 14:30 по московскому времени сборные Бахрейна и Японии разыграют между собой путевку в четвертьфинал Кубка Азии. За ходом матча 1/8 финала приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Бахрейн

    Сборная Бахрейна стала первой в своей группе, опередив Южную Корею, Иорданию и Малайзию. «Красные дьяволы» набрали 6 очков за счет двух побед.

    Подопечные испанского специалиста Хуана Антонио Пиццы стартовали на турнире с поражения от сборной Южной Кореи (1:3), а в двух следующих турах добились минимальных побед над Малайзией (1:0) и Иорданией (1:0).

    Наилучшим результатом сборной Бахрейна на Кубке Азии был выход в полуфинал 2004 года. Выйти в финал «красным дьяволам» не позволила Япония, а в матче за третье место Бахрейн уступил Ирану. Четыре года назад на турнире в ОАЭ «красные дьяволы» проиграли в 1/8 финала Южной Корее.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Япония

    Сборная Японии является рекордсменом по количеству побед в Кубке Азии. «Синие самураи» четырежды становились лучшими на данном турнире. Японцы праздновали успех в 1992, 2000, 2004 и 2011 годах. В 2019 году сборная Японии могла выиграть кубок в пятый раз, но уступила в финале Катару.

    На пути к плей-офф нынешнего розыгрыша Кубка Азии японцы заняли второе место в своем квартете, пропустив вперед Ирак, но опередив Индонезию и Вьетнам.

    Подопечные Хадзимэ Мориясу начали турнир с победы над вьетнамцами (4:2), далее последовало поражение от Ирака (1:2), а в заключительном туре японцы обыграли сборную Индонезии (3:1).

    Личные встречи

    История противостояния сборных Бахрейна и Японии насчитывает 9 матчей. На счету японцев 7 побед, Бахрейн праздновал успех в двух случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Бахрейн — Япония с коэффициентом 2.30.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.59
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры