Сегодня в 14:30 по московскому времени сборные Бахрейна и Японии разыграют между собой путевку в четвертьфинал Кубка Азии. За ходом матча 1/8 финала приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Бахрейн

Сборная Бахрейна стала первой в своей группе, опередив Южную Корею, Иорданию и Малайзию. «Красные дьяволы» набрали 6 очков за счет двух побед.

Подопечные испанского специалиста Хуана Антонио Пиццы стартовали на турнире с поражения от сборной Южной Кореи (1:3), а в двух следующих турах добились минимальных побед над Малайзией (1:0) и Иорданией (1:0).

Наилучшим результатом сборной Бахрейна на Кубке Азии был выход в полуфинал 2004 года. Выйти в финал «красным дьяволам» не позволила Япония, а в матче за третье место Бахрейн уступил Ирану. Четыре года назад на турнире в ОАЭ «красные дьяволы» проиграли в 1/8 финала Южной Корее.

Япония

Сборная Японии является рекордсменом по количеству побед в Кубке Азии. «Синие самураи» четырежды становились лучшими на данном турнире. Японцы праздновали успех в 1992, 2000, 2004 и 2011 годах. В 2019 году сборная Японии могла выиграть кубок в пятый раз, но уступила в финале Катару.

На пути к плей-офф нынешнего розыгрыша Кубка Азии японцы заняли второе место в своем квартете, пропустив вперед Ирак, но опередив Индонезию и Вьетнам.

Подопечные Хадзимэ Мориясу начали турнир с победы над вьетнамцами (4:2), далее последовало поражение от Ирака (1:2), а в заключительном туре японцы обыграли сборную Индонезии (3:1).

Личные встречи

История противостояния сборных Бахрейна и Японии насчитывает 9 матчей. На счету японцев 7 побед, Бахрейн праздновал успех в двух случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Бахрейн — Япония с коэффициентом 2.30.