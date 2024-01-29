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    На пост главного тренера «Ливерпуля» появился новый кандидат

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    Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим может возглавить «Ливерпуль» после ухода Юргена Клоппа по окончании сезона, сообщает Daily Mail.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    Основными кандидатами на должность главного тренера мерсисайдцев являются Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера», проведший несколько сезонов в качестве игрока в «Ливерпуле», и Роберто де Дзерби, отлично работающий с «Брайтоном».

    Рубен Аморим пока выглядит аутсайдером в этом списке, но у него есть небольшое преимущество перед другими кандидатами.

    Календарь и таблица АПЛ

    Двумя футболистами «Спортинга» Усманом Диоманде и Гонсало Инасиу интересуется «Ливерпуль», а именно при нем они раскрылись и достигли своего высокого уровня.

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