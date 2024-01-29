На пост главного тренера «Ливерпуля» появился новый кандидат

Рубен Аморим Фото: globallookpress.com
Основными кандидатами на должность главного тренера мерсисайдцев являются Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера», проведший несколько сезонов в качестве игрока в «Ливерпуле», и Роберто де Дзерби, отлично работающий с «Брайтоном».
Рубен Аморим пока выглядит аутсайдером в этом списке, но у него есть небольшое преимущество перед другими кандидатами.
Двумя футболистами «Спортинга» Усманом Диоманде и Гонсало Инасиу интересуется «Ливерпуль», а именно при нем они раскрылись и достигли своего высокого уровня.