На пост главного тренера «Ливерпуля» появился новый кандидат

Главный тренер лиссабонского «Спортинга»может возглавитьпосле ухода Юргена Клоппа по окончании сезона, сообщает Daily Mail.

Основными кандидатами на должность главного тренера мерсисайдцев являются Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера», проведший несколько сезонов в качестве игрока в «Ливерпуле», и Роберто де Дзерби, отлично работающий с «Брайтоном».

Рубен Аморим пока выглядит аутсайдером в этом списке, но у него есть небольшое преимущество перед другими кандидатами.

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Двумя футболистами «Спортинга» Усманом Диоманде и Гонсало Инасиу интересуется «Ливерпуль», а именно при нем они раскрылись и достигли своего высокого уровня.