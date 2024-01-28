Головин: Даже в меньшинстве мы ничем не уступали «Марселю»

Полузащитниквысказался о матче против(2:2).

«Тяжело комментировать игру, когда практически весь матч мы были в меньшинстве, а в самом конце встречи рефери вообще оставил нас вдевятером. Учитывая это, ничья в гостях приемлемый результат. Считаю, что мы показали характер, неуступчивость и бойцовские качества. В той ситуации, в которой мы оказались, все это имеет огромное значение.

Считаю, что даже в меньшинстве мы ничем не уступали сопернику, искали свои шансы и имели их. Поэтому назову этот матч позитивным для нашей команды», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

После этой игры у «Монако» 34 очка и четвертое место. У «Марселя» 29 баллов и шестая строчка.