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    Тен Хаг о предстоящем матче с «Ньюпорт Каунти»: Нужно быть ответственными при встрече с командой такого уровня

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящей встрече 1/16 финала Кубка Англии против «Ньюпорт Каунтри».

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    «Это сильная команда, к тому же у нас всё ещё есть несколько травмированных: Линделёф, Маласия. Также этим утром недомогание чувствовали Рашфорд и Эванс. Мы должны понаблюдать за тем, как они будут восстанавливаться, но другие игроки возвращаются, например, Мартинес, Шоу, Каземиро. Это хорошо.

    В "Аяксе" мы также играли с командами более низкого класса. Необходимо быть ответственными при встрече с командой такого уровня. Мы определённо не в том положении, чтобы недооценивать любого соперника. Поэтому мы и не будем делать этого», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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    • Матч между «Ньюпорт Каунтри» и «Манчестер Юнайтед» состоится 28-го января в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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