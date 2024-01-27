ОконченАугсбург — Бавария 2:3Онлайн
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    Харри Кейн и Конрад Лаймер«Аугсбург» — «Бавария» 2:3. Онлайн
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    «Бавария» одержала уверенную победу над «Аугсбургом» в матче Бундеслиги

    «Аугсбург» — «Бавария»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Бавария» на чужом поле обыграла «Аугсбург» (3:1) в матче 19-го тура Бундеслиги.

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    В 1-м тайме гостям удалось забить 2 безответных гола. Сначала отличился полузащитник «Баварии» Александар Павлович на 23-й минуте, а уже на 45+5-й минуте защитник команды Альфонсо Дэвис удвоил преимущество.

    Уже во 2-м тайме «Аугсбург» сократил отставание до минимума благодаря голу Эрмедина Демировича на 52-й минуте.

    На 58-й минуте форвард «Баварии» Гарри Кейн оказался в нужное время в нужном месте, после рикошета получил мяч и отправил его в открытый угол ворот.

    На 90+4-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Баварии». Все тот же Демирович реализовал одиннадцатиметровый удар, оформив дубль.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Бавария 2:3
    Голы: 0:1 Александар Павлович (23'), 0:2 Альфонсо Дэвис (45 + 5'), 1:2 Эрмедин Демирович (52'), 1:3 Гарри Кейн (58'), 2:3 Эрмедин Демирович (пенальти) (90 + 4') Аугсбург: Финн Дамен, Кевин Мбабу, Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Иагу (Арне Майер, 75'), Фредрик Йенсен (Арне Энгелс, 62'), Эльвис Реджбечай (Мадс Педерсен, 62'), Кристиян Якич, Рубен Варгас (Свен Михель, 80'), Филлип Тиц (Дион Дрена Белё, 62'), Эрмедин Демирович Бавария: Мануэль Нойер, Эрик Дайер, Маттейс де Лигт, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 89'), Лерой Зане (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 89'), Леон Горецка, Александар Павлович (Lovro Zvonarek, 90'), Альфонсо Дэвис, Гарри Кейн, Кингсли Коман (Матис Тель, 26') Предупреждения: Маттейс де Лигт (6'), Кевин Мбабу (19'), Александар Павлович (67'), Иагу (69'), Лерой Зане (80'), Рафаэл Геррейру (90 + 7'), Эрик Максим Шупо-Мотинг (90 + 7')

    После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 47-ю очками в активе. «Аугсбург» — на 12-й позиции (21 балл).

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