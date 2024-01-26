Василенко: Руководство «Факела» развивает клуб и команду

Главный тренер грузинского, который ранее возглавлял «Факел» поделился мнением об игре воронежского клуба в нынешнем сезоне.

«Конечно, слежу за "Факелом". Команда не чужая для меня и дорогая. Город дорогой для меня! Безумно уважаю и люблю болельщиков. С Сергеем Абуезидовичем давно знакомы. Он хороший и опытный специалист, который всегда старается и играет в агрессивный футбол, играет на скорости. Он стилистически подходит "Факелу".

Он продолжил это делать, подтверждая свой класс и уровень тренера с большой буквы. Я ему искренне желаю успехов, чтобы всё реализовалось. Очень рад за ребят! Они прогрессируют, показывают яркий и хороший футбол.

Нужно сказать: видно, что руководство идёт планомерно. Идут на развитие команды, клуба. Они делали это всегда. Это и трансферы, строительство нового стадиона и вообще развитие команды. Когда руководство области, клуба и команды, весь механизм работает, это очень приятно. Я с удовольствием смотрю игры и переживаю. "Факелу" желаю успехов», — сказал Василенко Чемпионату.

После 18-и туров «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе.