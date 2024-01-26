Постекоглу: Сосредоточен на том, чтобы «Тоттенхэм» каждый год сражался за трофеи

Главный тренервысказался о своей задаче у руля лондонского коллектива.

«Моей целью, когда я пришёл сюда, было сделать так, чтобы этот клуб каждый год сражался за трофеи, и это то, на чём я сосредоточен прямо сейчас. Да, будет приятно, если мы пройдём дальше в Кубке Англии, но я заинтересован в том, чтобы вывести "Тоттенхэм" на уровень, при котором он будет добиваться успехов на регулярной основе», — приводит слова Постекоглу издание Mirror.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.