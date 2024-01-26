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    Агент Конате: Мохамед покинет «Ахмат» летом, он хочет попробовать себя в Европе

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    Дмитрий Селюк — агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате рассказал о будущем футболиста после окончания нынешнего сезона в РПЛ.

    Мохамед Конате
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    Мохамед Конате

    «Мохамед покинет команду летом. То, что Мохамед хочет себя попробовать за границей, было известно ещё летом. По нему были официальные предложения "Ахмату", но клуб не захотел летом его продавать. До нового года тоже были предложения — "Ахмат" снова не захотел продавать. Это выбор клуба.

    Мы старались сделать всё, чтобы клуб выиграл деньги. Но "Ахмат" взял его бесплатно, поэтому в этом плане клуб ничего не теряет. Как я вижу, его хотят использовать и он нужен, чтобы поправить турнирное положение», — сказал Селюк Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Конате провел 17 матчей за «Ахмат» в РПЛ и забил 5 голов. Грозненская команда занимает 13-е место в таблице чемпионата России с 17-ю очками в активе.

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