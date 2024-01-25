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    Сампаоли: Мне не нравится то, во что превратился современный футбол

    Футбол Сборная Аргентины
    Экс-тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением о недостатках в современном футболе.

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    «Я не вижу гармонии в нынешнем футболе, а вижу только слишком много индивидуальных интересов. Это всё похоже на истерику. Все тренеры мира должны с этим бороться.

    Что меня действительно беспокоит, так это отказ многих тренеров от своих идей для достижения результата, будто эти самые идеи не работают. Мы очень легко говорим: "Это не работает, сделаем по-другому", но с другими игроками, другими приоритетами.

    В результате этого обесценивается роль тренера. Я это не принимаю и пытаюсь с этим бороться. Мне не нравится то, во что превратился современный футбол, но тренерская работа мне всё ещё по душе», — приводит слова Сампаоли L'Equipe.

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    • Напомним, что Сампаоли работал в сборной Аргентины и Чили, а также в «Марселе», «Севилье» и «Фламенго».

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