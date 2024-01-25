Сампаоли: Мне не нравится то, во что превратился современный футбол

Экс-тренер сборной Аргентиныподелился мнением о недостатках в современном футболе.

«Я не вижу гармонии в нынешнем футболе, а вижу только слишком много индивидуальных интересов. Это всё похоже на истерику. Все тренеры мира должны с этим бороться.

Что меня действительно беспокоит, так это отказ многих тренеров от своих идей для достижения результата, будто эти самые идеи не работают. Мы очень легко говорим: "Это не работает, сделаем по-другому", но с другими игроками, другими приоритетами.

В результате этого обесценивается роль тренера. Я это не принимаю и пытаюсь с этим бороться. Мне не нравится то, во что превратился современный футбол, но тренерская работа мне всё ещё по душе», — приводит слова Сампаоли L'Equipe.

Напомним, что Сампаоли работал в сборной Аргентины и Чили, а также в «Марселе», «Севилье» и «Фламенго».