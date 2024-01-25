Гончаренко о Шатове: Я в тайне надеюсь, что он выйдет еще сыграет

Главный тренервыразил надежду на то, чтоеще выйдет на поле.

«Он очень любознательный, он хочет познать и тренерскую профессию, очень много задает вопросов, очень глубоко вникает во многие нюансы, поэтому в любом случае это нам в плюс, потому что он свой, он создает очень хорошую атмосферу в команде и, я думаю, ему тоже интересно.

Я в тайне надеюсь, что он выйдет еще сыграет, а он уже хочет ближе к нам быть. Мы говорим, успеешь еще на тренерскую скамейку, выходи на поле, порадуйся игре, — сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер".

Напомним, что Шатов приостановил карьеру футболиста и начал обучение тренерскому делу. Сейчас Олег проходит стажировку в "Урале".

Екатеринбургская команда занимает 12-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе.