Роналду высказался об отмене матчей «Аль-Насра» в Китае

Нападающий саудовскогопрокомментировал отмену товарищеского матча с китайским

«Как вы знаете, в футболе некоторые вещи вы не можете контролировать. Я играю в футбол 22 года и являюсь игроком, у которого не так много травм. Поэтому мне очень грустно, потому что мы с "Аль-Насром" приехали в Китай, чтобы насладиться туром.

Я приезжаю в Китай с 2003/2004 года, поэтому чувствую себя здесь как дома — мой второй дом. Я чувствовал, что здесь я всегда особенный. Мне грустно. Я знаю, что вам тоже грустно, особенно людям, которые любят Криштиану, но мы должны увидеть это с хорошей стороны.

Мы не отменили игру, мы хотим провести её, хотим вернуться сюда — и вернёмся. К сожалению, у меня есть некоторые проблемы, но это часть футбола и моей жизни. Я здесь, я с фанатами, я с китайцами, и мы собираемся продолжать здесь играть. Мы можем видеть снаружи людей, которые с нами. Нам грустно, потому что мы знали, что это может случиться. Мы вернёмся, чтобы сделать китайский народ счастливым, это моя цель. Я хочу играть для тебя. Не грустите, потому что мне грустно, и я надеюсь, вы понимаете обстоятельства футболиста», — приводит слова Роналду Goal.

«Аль-Наср» не сможет сыграть с китайскими клубами в ранее запланированные даты из-за травмы Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» 24 января должен был сыграть с «Шанхаем Шэньхуа», а 28-го — с «Ханчжоу Гринтаун».