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    «Фулхэм» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча полуфинала Кубка английской лиги между «Фулхэмом» и «Ливерпулем»

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    Сегодня в 23:00 по московскому времени «Фулхэм» дома сыграет с «Ливерпулем» в рамках ответной встречи 1/2 финала Кубка английской лиги. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Фулхэм»

    В первом матче полуфинала лондонский клуб потерпел поражение от «Ливерпуля» с разницей в один мяч — 1:2. Несмотря на то, что «Фулхэм» первым открыл счет благодаря голу Виллиана на 19-й минуте, на второй тайм «дачников» уже не хватило. После перерыва «Ливерпуль» забил два гола с интервалом в три минуты и еще больше укрепил статус фаворита на выход в финал.

    «Фулхэм» проделал трудовой путь к этому полуфиналу. Три из четырех раундов подопечные Марку Силвы преодолели за счет побед с разницей в один мяч либо по пенальти. Только с «Ипсвичем» «дачники» разобрались более менее уверенно (3:1).

    Так «Фулхэм» на первой стадии выбил из турнира «Тоттенхэм» в серии послематчевых пенальти. Далее «Фулхэм» обыграл представителей Чемпионшипа «Норвич» и вышеупомянутый «Ипсвич», а в четвертьфинале сломил сопротивление «Эвертона».

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» является рекордсменом по количеству побед в Кубке английской лиги. На счету «красных» 9 побед в этом турнире и теперь команда Клоппа близка к тому, чтобы в 14-й раз выйти в финал.

    «Ливерпуль» начал выступления в кубке с 3-го раунда. Первым соперником стал «Лестер», с которым мерсисайдцы разобрались достаточно уверенно — 3:1. Далее подопечные Клоппа обыграли «Борнмут» (2:1) и разгромили «Вест Хэм» (5:1).

    В прошлом сезоне розыгрыша Кубка английской лиги «Ливерпуль» остановился на стадии 1/8 финала. «Красные» в упорной борьбе уступили «Манчестер Сити» (2:3).

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах «Ливерпуль» одержал 7 побед, «Фулхэм» оказался сильнее в одном случае и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.81.

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