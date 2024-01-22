Сегодня в 22:00 по московскому времени в Саудовской Аравии на стадионе «Университета Короля Сауда» в городе Эр-Рияд состоится финал Суперкубка Италии, в котором «Наполи» сыграет с «Интером». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Наполи»

«Наполи» четырежды играл в финалах Суперкубка, добившись побед в двух случаях. Впервые неаполитанцы стали обладателями трофея в 1990 году, обыграв в решающем матче «Ювентус» (5:1). В 2014 году команде удалось выиграть трофей во второй раз, вновь оказавшись сильнее «старой синьоры» (2:2, 6:5 по пенальти).

Спустя 6 лет, в 2014 году «Наполи» снова принимал участие в финале турнира, но стать трехкратными обладателями Суперкубка команда не смогла. В очередной раз соперником неаполитанцев стал «Ювентус», который добился победы со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне Суперкубок проходит в финале четырех. Помимо «Наполи» в турнире также участвуют «Интер», «Лацио» и «Фиорентина». В полуфинале подопечные Вальтера Мадзарри разгромили «фиалок» со счетом 3:0 и вышли в финал на «Интер».

«Интер»

«Интер» является действующим победителем Суперкубка Италии. 18 января прошлого года «нерадзурри» всухую обыграли «Милан» в решающем матче (3:0). Эта победа стала для «Интера» седьмой в истории данного турнира.

«Черно-синие» могут выиграть Суперкубок Италии в третий раз подряд. В январе 2022 года «Интер» в дополнительное время сломил сопротивление «Ювентуса» (2:1) и стал обладателем трофея.

В полуфинале нынешнего розыгрыша турнира «Интер» без проблем разобрался с «Лацио». Команда Симоне Индзаги оформила три безответных мяча в ворота «орлов» и оформила уверенный выход в финал (3:0).

Личные встречи

В 14-м туре текущего сезона Серии А «Интер» разгромил соперника в гостях со счетом 3:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету «нерадзурри» 5 побед, «Интер» оказался сильнее в 2-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Интер» с коэффициентом 3.50.