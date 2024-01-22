Источник: Милинкович-Савич хочет вернуться в «Лацио»

Полузащитникизъявил желание покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в. Об этом сообщает Transfer News Live.

Стало известно, что полузащитник столкнулся с проблемами в адаптации к новой стране. Савич рассказал бывшим партнерам в «Лацио», что хочет вернуться в итальянский клуб.

Напомним, что Милинкович-Савич перешел из «Лацио» в «Аль-Хиляль» летом 2023-го года за 40 млн. евро. В нынешнем сезоне «сине-белые» занимают 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии с 53 очками в активе.

Милинкович-Савич провел 16 матчей за «Аль-Хиляль», забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.