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    «Эмполи» разгромила «Монцу»

    «Эмполи» — «Монца»: счет матча 3:0 (2:0), обзор голов

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    В матче 21-го тура итальянской Серии А аутсайдер «Эмполи» разгромил «Монцу» со счетом 3:0.

    Шимон Журковский (№27)
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    Шимон Журковский (№27)

    Все три мяча в матче забил польский полузащитник Шимон Журковский. Интересно, что он недавно вернулся из аренды в «Специи» и уже успел забить четыре гола в двух матчах.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Монца 3:0
    Голы: 1:0 Шимон Журовский (13'), 2:0 Шимон Журовский (38'), 3:0 Шимон Журовский (74') Эмполи: Элия Каприле, Ардиан Исмайли, Себастьян Валюкевич, Себастьяно Луперто, Бартош Берешиньски (Либерато Кэкачей, 61'), Альберто Грасси, Рэзван Марин (Юссеф Мале, 61'), Николо Камбьяги (Якопо Фаццини, 86'), Шимон Журовский, Эммануэль Гьяси, Альберто Черри (Stiven Shpendi, 69') Монца: Алессандро Соррентино, Гиоргос Кирьякопулос, Педру Перейра (Валентин Карбони, 67'), Лука Кальдирола, Роб Холдинг, Армандо Иццо (Danilo D`Ambrosio, 46'), Андреа Кольпани (Дэниел Мальдини, 75'), Маттео Пессина, Роберто Гальярдини (Варрен Бондо, 46'), Лоренцо Коломбо (Mirko Maric, 46'), Дани Мота Предупреждения: Бартош Берешиньски (49'), Лука Кальдирола (70'), Дани Мота (72'), Роб Холдинг (90 + 2')

    После этой победы подопечные Давиде Николы, для которого это первая игра во главе «Эмполи», имеют 16 очков и располагаются на 19-м месте.

    Календарь и таблица Серии А

    «Монца» идет на 11-й позции с 25 очками.

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