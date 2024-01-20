Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на игру с «Сельтой»

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
Игра начнется в 23:00 мск.
Стартовые составы:
«Сельта»: Гуайта, Мингеса, Нуньес, Домингес, Санчес, Тапиа, Дотор, Родригес, де ла Торре, Аспас, Ларсен,
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Пачеко, Муньос, Арамбуру, Туррьентес, Оласагасти, Мендес, Магунезелая, Садик.
Ознакомиться с прогнозом на матч «Сельты» и «Реала Сосьедад» можно здесь.
На данный момент после 20 сыгранных матчей «Сельта» располагается на 16-м месте с 17 очками.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал Сосьедад» (32) располагается на 6-й позиции.