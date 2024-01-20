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    Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на игру с «Сельтой»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад Сельта
    Сегодня, 20 января, состоится матч 21-го тура Примеры, в котором встретятся «Сельта» и «Реал Сосьедад».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Игра начнется в 23:00 мск.

    Стартовые составы:

    «Сельта»: Гуайта, Мингеса, Нуньес, Домингес, Санчес, Тапиа, Дотор, Родригес, де ла Торре, Аспас, Ларсен,

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Пачеко, Муньос, Арамбуру, Туррьентес, Оласагасти, Мендес, Магунезелая, Садик.

    Ознакомиться с прогнозом на матч «Сельты» и «Реала Сосьедад» можно здесь.

    На данный момент после 20 сыгранных матчей «Сельта» располагается на 16-м месте с 17 очками.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал Сосьедад» (32) располагается на 6-й позиции.

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