Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на игру с «Сельтой»

Сегодня, 20 января, состоится матч 21-го тура Примеры, в котором встретятся

Игра начнется в 23:00 мск.

Стартовые составы:

«Сельта»: Гуайта, Мингеса, Нуньес, Домингес, Санчес, Тапиа, Дотор, Родригес, де ла Торре, Аспас, Ларсен,

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Пачеко, Муньос, Арамбуру, Туррьентес, Оласагасти, Мендес, Магунезелая, Садик.

Ознакомиться с прогнозом на матч «Сельты» и «Реала Сосьедад» можно здесь.

На данный момент после 20 сыгранных матчей «Сельта» располагается на 16-м месте с 17 очками.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал Сосьедад» (32) располагается на 6-й позиции.