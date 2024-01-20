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    Гол Риохи принес победу «Алавесу» над «Кадисом»

    «Алавес» — «Кадис»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

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    В матче 21-го тура испанской Примеры «Алавес» дома добыл победу над «Кадисом» с минимальным счетом 1:0.

    Луис Риоха
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    Луис Риоха

    Единственный гол на 57-й минуте с 11-метрового забил лидер хозяев Луис Риоха.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Кадис 1:0
    Гол: 1:0 Луис Риоха (пенальти) (51') Алавес: Антонио Сивера, Андони Горосабель, Рафа Марин, Рубен Дуарте, Хави Лопес, Кевин Гарсиа (Саму Омородион, 77'), Андер Гевара, Антонио Бланко (Науэль Тенаглия, 90'), Хон Гуриди (Карлос Бенавидес, 84'), Карлос Висенте (Алекс Солас, 77'), Луис Риоха (Giuliano Simeone, 90') Кадис: Херемиас Ледесма, Лукас Пирес (Исаак Карселен, 88'), Виктор Чуст, Фали Хименес, Хосеба Сальдуа (Альваро Негредо, 88'), Роберт Наварро, Гонсало Эскаланте (Алекс Фернандес, 78'), Рубен Алькарас, Иван Алехо (Брайан Окампо, 70'), Серхио Гвардиола (Etta Eyong, 70'), Крис Рамос Предупреждения: Серхио Гвардиола (22'), Иван Алехо (49'), Лукас Пирес (50'), Фали Хименес (68')

    В следующем туре «Алавес» сыграет в гостях с «Альмерией».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Кадис» будет принимать дома «Атлетик» Бильбао.

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